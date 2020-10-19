Красногорск, , 15:57 — REGNUM Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) Подмосковья переделают под госпитали для заболевших COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В частности, на эти цели к концу недели планируется переоборудовать ФОК «Акрихин» в подмосковной Старой Купавне в Богородском городском округе, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Старая Купавна, 451 койка, ФОК «Акрихин». Ночью придут кислородные емкости, КТ. 24 октября мы открываем ФОК на прием (пациентов с Covid-19 — ред.)», — процитировали Хромушина на сайте правительства Подмосковья.

Аналогичные мероприятия проводятся в ФОК в Подольске, где планируется 25 октября открыть 200 коек, в том числе 18 реанимационных. Еще 200 коек планируется разместить в ФОК «Люберецкий».

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