Самара, , 15:52 — REGNUM Вторая партия взрослой вакцины против гриппа поступила в Самарскую область. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшее время поступившие почти 550 тысяч доз вакцины от гриппа будут отгружены в медицинские учреждения области. А специалисты пригласят жителей на вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прошлой неделе Самарская область получила свыше 200 тысяч доз детской вакцины против гриппа. Она уже поступила в медучреждения, идет вакцинация детей.

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