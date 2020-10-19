Киев, , 15:36 — REGNUM В самом худшем для Украины сценарии страну в ближайшем будущем ожидает 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в сутки.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

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Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил и. о. директора центра общественного здоровья Игорь Кузин, материал опубликован сегодня, 19 октября.

Чиновник отметил, что более реалистичной является другая цифра — 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки, примерно через 3−4 недели.

«Прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч (заболевших) вполне реальны… Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что, если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться — цифра в 20 тысяч вполне реальна», — отметил Кузин.

В этом же интервью специалист уточнил, что власти ожидают пика эпидемии вирусных заболеваний (грипп, коронавирус и пр.) на Украине в конце ноября.

ИА REGNUM напоминает, что 15 октября в украинских СМИ был опубликован анализ Киевской школы экономики, в котором говорится, что пессимистический сценарий вполне возможен, если власти проигнорируют введение комплексных ограничений в зонах вспышек вируса. Подчеркивается, что уже с ноября в день могут фиксировать до 10 тысяч новых инфицированных. Сейчас на Украине фиксируют в районе 5−6 тыс. новых случаев заболеваемости коронавирусом в сутки, антирекорд составляет 6,4 тыс. случаев. Больницы страны загружены примерно на 60%, хотя в отдельных регионах места в лечебных учреждениях почти заканчиваются.