Тронхейм, Норвегия, , 15:36 — REGNUM Новую разновидность коронавируса в городе Тронхейм выявили норвежские медики, передает телерадиокомпания NRK со ссылкой на главного врача коммуны Туве Росстада.

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По его словам, подобных вариантов вируса ранее не было выявлено. Он уточнил, что поиски вируса по международным базам также не дал результатов.

Росстад добавил, что медики пришли к заключению о мутации коронавируса после того, как обнаружилась ускоренное заражение штаммом.

Отметим, 17−18 октября в Тронхейме зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Норвегии выявили более 16,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 278 человек.

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