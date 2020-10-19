Смоленск, , 15:34 — REGNUM Уникальная книга «Смоленская кулинария», созданная туристическим кластером региона, краеведами и предпринимателями при поддержке администрации области, вышла в свет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Книга «Смоленская кулинария» Пресс-служба администрации Смоленской области

«В соответствии с моими поручениями в регионе ведется планомерная работа по поддержке внутреннего и въездного туризма, повышению туристской привлекательности Смоленщины. Так, в Москве были размещены баннеры, призывающие жителей столицы посетить наш регион, ознакомиться с его достопримечательностями, а также попробовать традиционные блюда смоленской кухни. Отмечу, что гастрономический туризм больше не является отдельным направлением отдыха, он органически вплетается в любое путешествие. Смоленской области в этом смысле есть чем удивить и порадовать гостей. Проект по созданию подобного кулинарного путеводителя является крайне актуальным. Важно, что в его реализации на всех этапах активно участвуют предприниматели, так как именно они работают напрямую с туристами, приезжающими в наш регион», — отметил губернатор Алексей Островский.

В книге собраны старинные рецепты 41 блюда, традиционного для территории Смоленской области, в их современной подаче. В их числе — кулага (мучная каша), крупеня (густой суп на овощном или мясном бульоне), муковня (заваренная кипятком мука с молоком), отлученцы (сладость из высушеной малины и меда), уха по-гагарински, щука по-рославльски, покаченики (постные котлетки из картофеля), «Яблоко-Бонапарт» и другие. Рецепты сопровождаются справкой об истории возникновения и яркими фотографиями. Всего в ходе работы над проектом по возрождению старинной смоленской кухни было собрано 1423 анкеты со всех уголков Смоленщины, рассказывающих о приготовлении различных блюд. Рецепты воссоздавались по домовым книгам, журналам, дневникам путешественников, другим источникам.

Книгу смогут приобрести не только жители и гости региона, но и жители других субъектов Российской Федерации и граждане зарубежных стран (Белоруссии, Казахстана, Эстонии) — онлайн.