Смоленск, 19 октября 2020, 15:34 — REGNUM Уникальная книга «Смоленская кулинария», созданная туристическим кластером региона, краеведами и предпринимателями при поддержке администрации области, вышла в свет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
В книге собраны старинные рецепты 41 блюда, традиционного для территории Смоленской области, в их современной подаче. В их числе — кулага (мучная каша), крупеня (густой суп на овощном или мясном бульоне), муковня (заваренная кипятком мука с молоком), отлученцы (сладость из высушеной малины и меда), уха по-гагарински, щука по-рославльски, покаченики (постные котлетки из картофеля), «Яблоко-Бонапарт» и другие. Рецепты сопровождаются справкой об истории возникновения и яркими фотографиями. Всего в ходе работы над проектом по возрождению старинной смоленской кухни было собрано 1423 анкеты со всех уголков Смоленщины, рассказывающих о приготовлении различных блюд. Рецепты воссоздавались по домовым книгам, журналам, дневникам путешественников, другим источникам.
Книгу смогут приобрести не только жители и гости региона, но и жители других субъектов Российской Федерации и граждане зарубежных стран (Белоруссии, Казахстана, Эстонии) — онлайн.