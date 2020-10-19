Уфа, , 15:38 — REGNUM Виновника ДТП, в котором погибли три человека, осудили в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый управляя автомобилем «Шевроле Laceттi», ехал по автотрассе М7 «Волга» Уфа — Москва. Подъезжая к г. Дюртюли мужчина превысил разрешенную скорость, выехал на полосу встречного движения. Во время обгона его автомобиль столкнулся со встречным автомобилем «ЛАДА 211 340», в котором сидели две женщины и трое несовершеннолетних детей.

В этом ДТП погибли три человека из отечественной автомашины, включая одного ребенка. Двое детей получили различные травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей.

Свою вину подсудимый житель с. Чекмагуш признал. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом мужчина лишен права управления транспортными средствами на два года.

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