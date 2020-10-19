Москва, , 15:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может выйти на этап стабилизации уже через несколько недель. Такой прогноз дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она уточнила, что процесс стабилизации ситуации с коронавирусом может начаться в первой декаде декабря, за которым последует постепенное снижение роста заболеваемости, однако все зависит от сознательности граждан.

«Просьба ко всем жителям страны строго соблюдать профилактические меры и бережно относиться к своему здоровью», — приводит ТАСС слова Пшеничной.

Специалист добавила, что на сегодня в стране отмечена фаза роста заболеваемости и, возможно, приближается к её пику. По её словам, предположительно на пике заболеваемости среднесуточный прирост новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 не превысит отметку в 20 тыс. случаев.

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«Несмотря на то, что школьники не ходят в школу, а часть работающих перешла на удаленную работу, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют, даже при строгом соблюдении», — подчеркнула Пшеничная, добавив, что должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 19 октября, за минувшие сутки в России выявили 15 982 случая заражения коронавирусом. Данный показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса. Это на 833 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 15 099 носителей коронавируса. Прежний максимум был зафиксирован 16 октября, когда выявили 15 150 случаев заражения.

Всего за время пандемии в РФ носителями SARS-CoV-2 стали свыше 1,4 млн человек.

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