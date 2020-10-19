Джакарта, , 15:25 — REGNUM В настоящее время индонезийская компания Bio Farma проводит 3-ю фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, произведенной китайской компанией Sinovac, сообщает Detik.

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Представитель компании Bio Farma Бамбанг Хериянто заявил, что компания Sinovac обязалась предоставить Индонезии 260 млн доз вакцины. Индонезийская компания сможет производить 16−17 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц.

«Мы можем производить около 16−17 млн доз в месяц, но это также зависит от наличия или поставок Sinovac», — заявил Бамбанг Хериянто.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября 2020 года в стране подтвердили 365 240 носителей SARS-CoV-2.

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