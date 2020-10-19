Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Заморозки ожидаются в Ставропольском крае с 21 по 23 октября. Температура воздуха в эти дни, по данным синоптиков, опустится до — 2 градусов, сообщает главное управление МЧС России по региону.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра: 21−23 октября в Ставропольском крае ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов», — сказано в сообщении.

В связи с наступающими заморозками в регионе объявлено экстренное предупреждение. По данным ведомства, существует вероятность повреждения позднеспелых виноградных культур.

В настоящее время на Ставрополье тепло и практически безветренно. В частности, в краевой столице сегодня днем воздух прогрелся до 20 градусов.