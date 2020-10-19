Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM В Казахстане сократят количество международных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах, сообщили 19 октября в пресс-службе правительства республики.

19 октября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. Участники совещания отметили, что инфекционные койки загружены всего на 16%.

Зарубежные авиарейсы планируется сократить с 26 октября. Кроме того, вводится обязательное тестирование всех пассажиров, прибывающих в Казахстан, а также водителей, выполняющих международные перевозки.

С 24 октября по субботам возобновляется работа торгово-развлекательных центров, торговых домов и крытых рынков. С 26 октября начнут работать кинотеатры с заполняемостью не более 30%.