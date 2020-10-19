Тегеран, , 15:22 — REGNUM За истекшие сутки на территории Иран от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 337 пациентов, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 28 июля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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"К сожалению, за прошедшие 24 часа в Иране умерли 337 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 30 712», — заявила она.

Также Лари уточнила, что за это же время в стране был выявлен 4251 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 534 631.

При этом указывается, что на данный момент в Иране от нового заболевания вылечились 431 360 человек и что за все время пандемии в стране было проведено, 4 540 455 тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено свыше 3,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.