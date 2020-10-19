Москва, , 15:19 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить перепрофилировать роддома для лечения больных коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

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«Предлагаю запретить перевод роддомов в инфекционные больницы для приёма и лечения больных коронавирусом. Судя по поступающей информации из некоторых регионов, действующие больницы не справляются с наплывом коронавирусных пациентов. Из-за этого началось перепрофилирование роддомов. Этого категорически нельзя делать. Под угрозой оказываются беременные женщины и их дети», — заявил Миронов.

Автоматически под ударом оказывается и персонал роддомов, рассуждает парламентарий.

«Акушеры и гинекологи не должны заниматься лечением коронавирусных больных. Это же очевидно, что они учились выполнять совсем другую работу. Их нельзя подвергать риску, потому что может так получиться, что завтра принимать роды будет некому. Призываю региональные власти отказаться от перепрофилирования роддомов», — заключил он.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку доводов коллективного видеообращения сотрудников роддома города Пятигорска.