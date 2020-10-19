Нью-Дели, , 15:22 — REGNUM Подразделение Uber в Индии ввело дополнительную меру безопасности в условиях пандемии коронавируса. Пассажирам нужно сфотографироваться в защитных масках, передаёт 19 октября телекомпания NDTV.

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В первую очередь требование касается тех, кого ранее водители отметили как нарушителей масочного режима. Без селфи в маске эти пассажиры не смогут забронировать следующую поездку.

«Uber ввёл эту функцию в США и Канаде в сентябре и теперь расширяет её на другие регионы», — говорится в сообщении.

С мая селфи в масках требуют от водителей. Кроме того, водитель или пассажир могут отменить поездку, если один из них не надел маску. Отмена в этом случае не влечёт каких-либо штрафов.

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