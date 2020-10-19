Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё семь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции, согласно данным на 19 октября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Такое же число смертей (по семь летальных случаев) фиксировалось 17 и 18 октября. Всего в России зафиксировали 179 случаев смерти пациентов с COVID-19 за 19 октября.

Теперь в регионе подтверждено 699 смертей от новой коронавирусной инфекции. Сколько пациентов с COVID-19 скончались от иных заболеваний, власти не уточняли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 32 912 случаев заражения коронавирусом.

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