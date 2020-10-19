Киров, , 15:15 — REGNUM Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук с сегодняшнего дня, 19 октября, приступил к клиническим исследованиям своей вакцины против коронавирусной инфекции в Кирове. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла на базе Кировского государственного медицинского университета, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

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Всего в испытаниях примут участие 70 добровольцев в возрасте от 20 до 47 лет. Сегодня утром их поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. Для исследования из 200 добровольцев были отобраны лица, которые наиболее подходили для проведения вакцинации. Главным условием было их абсолютное здоровье.

Кроме Кирова и Новосибирска, исследование планируется проводить в Санкт-Петербурге.

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Как сообщал ИА REGNUM, в сентябре Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

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Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова РАН, в Новосибирске начались 6 октября. Специалисты планируют завершить первую и вторую фазы испытаний в ноябре. Затем запланирована третья фаза испытаний.

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