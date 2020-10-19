Самара, , 15:15 — REGNUM Бывшего директора ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в Самарской области. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2013 года по 2018 год обвиняемый присвоил более 10 млн рублей, которые перечислялись коммерческими организациями в качестве спонсорской помощи по договорам безвозмездной благотворительной деятельности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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