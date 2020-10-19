Сыктывкар, , 15:13 — REGNUM В Коми за минувшие сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом выросло в регионе до 162. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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По официальной данным Роспотребнадзора, в Коми подтверждено 10 707 случаев заболевания COVID-19, 163 из них были выявлены за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находится 4414 человека.

С начала пандемии от COVID-19 вылечился 8451 пациент.