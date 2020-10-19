Черкесск, , 15:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии перепрофилирована для приема тестов на выявление коронавируса еще одна лаборатория. В целях увеличения пропускной способности граждан, обследуемых на COVID-19, под ковид-исследования отдали лабораторию республиканской инфекционной клинической больницы. Об этом информирует 19 октября минздрав региона на своей странице в Instagram.

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По данным ведомства, эта лаборатория стала третьей в республике, которая занимается тестированием на COVID-19.

«Кадровые и технические мощности новой лаборатории позволяют выполнять до 200 исследований на COVID-19 в день. <…> Новая лаборатория возьмёт на себя тестирование сотрудников и пациентов ковид-госпиталей, тем самым отчасти разгрузит другие лаборатории для работы с населением с подозрением на COVID-19», — сообщили в минздраве.

Напомним, в настоящее время в Карачаево-Черкесии принимают анализы на коронавирус также лаборатории в центре гигиены и эпидемиологии и в республиканской клинической больнице. Их суммарная мощность вместе с новой лабораторией в инфекционной больнице составит 1700 бесплатных исследований на COVID-19 в сутки.