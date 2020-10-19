Курган, , 15:13 — REGNUM В Курганской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 родителям и педагогам напомнили принципы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Рекомендации опубликованы на сайте департамента образования и науки Зауралья накануне осенних каникул, которые стартовали 19 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

Отмечается, что в период дистанта педагоги ведут уроки в школе, за исключением, когда учитель находится на карантине.

Образовательная организация обязана оснастить педагогов всем необходимым для ведения дистанционных уроков. Администрация школы должна иметь сведения о возможностях учащихся получать знания дистанционно, чтобы выбрать подходящую форму взаимодействия учителя и ученика: через электронную почту, интернет-платформы, мессенджеры, телефон либо с помощью традиционных учебных пособий. Объяснение нового материала может быть записано учителем на видео, дано в онлайн-режиме либо по телефону.

Допускается преподавание учебного материала крупными блоками. Например, литература, история и другие предметы могут проводиться дистанционно один раз в неделю, математика, русский язык — два — три раза.

«Учебные предметы, требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один день», — прокомментировала начальник отдела государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования и науки Светлана Стрельцова.

Объём домашних заданий не должен превышать во 2 — 3 классах — 1,5 часа, в 4 — 5 классах — 2 часа, в 6 — 8 классах — 2,5 часа, в 9 — 11 классах — до 3,5 часов.

Контроль за взаимодействием учеников с учителями-предметниками возлагается на классного руководителя. Он также собирает сведения о причинах отсутствия школьников на уроках и информирует родителей о текущей ситуацией с учёбой.

Преподаватель русского языка и литературы гимназии №32 города Кургана Ирина Иванова поделилась с коллегами опытом по организации дистанта.

«Мы в гимназии ввели в работу портал «Дневник.ру», но он рухнул уже в первый день дистанционки по всей стране. Пришлось дублировать задания в сообществе гимназии «ВКонтакте», на своей страничке. Пришлось признать, что социальные сети надежнее всего в эксплуатации», — отметила педагог.

Она также отметила, что на платформе Zoom, где есть возможность показывать ребятам записи на виртуальной доске, сильно «виснет» изображение приходится долго разбираться. Не подошёл для трансляции уроков и бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций Discord — маленькая аудитория, звук прерывается и запаздывает.

«Сделали вывод: нужно приспособиться к формату прямых трансляций «ВКонтакте». Здесь практически все наши дети, собирать аудиторию будет легче. При отсутствии компьютера используется сотовый телефон», — пояснила Ирина Иванова.

Создав раздел «Вопросы учителю», педагог отвечает на вопросы учеников, и разъяснения получают все коллективно.

«Как вариант уже давно использую онлайн-контрольные на сайте «Решу ЕГЭ. рф». Здесь дети регистрируются сами, я же готовлю по шаблонам сайта проверочную работу и публикую для детей ссылку для входа. Для этого я имею регистрацию на сайте как учитель. Мне остается только заглянуть в таблицу результатов прохождения теста и организовать работу над ошибками, если требуется», — рекомендует курганский преподаватель.