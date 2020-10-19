Москва, , 15:15 — REGNUM Вероятность возникновения эпидемий рукотворных вирусных инфекций существует, полагают эксперты Совета безопасности России. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба аппарата Совбеза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

В аппарате отметили, что эксперты сделали выводы из событий, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, и их последствий. Биологические угрозы, обусловленные и другими опасными патогенными биологическими агентами, могут возникнуть.

В связи с этим научный совет при Совбезе предложил скорректировать основополагающие документы стратегического планирования. Изменения касаются источников угроз биологической безопасности, которые связаны в том числе с «созданием искусственных вирусов».