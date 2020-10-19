Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Скорость распространения коронавируса на Северо-Западе РФ существенно превышает среднероссийскую. Это следует из данных Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

СЗФО, количество случаев на 100 тыс., на 19.10.2020 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

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Так, к 19 октября в России в среднем на 100 тысяч человек приходится около 939 зараженных. Неделей ранее данный показатель был ниже на 5% и составлял примерно 894 человека.

На Северо-Западе же к 19 октября показатель зараженности достиг 993 человек на 100 тысяч населения (911 человек неделей ранее), то есть он и так больше, чем среднероссийский, почти на 6%. Однако скачок роста в СЗФО произошел еще более существенный, поднявшись с уровня в 911 человек за неделю, или на 9%, против 5% в среднем по России.

Первую строчку в СЗФО по этому показателю и пятую по России занимает Мурманская область, где на 100 тыс. населения в среднем заражены 2332 гражданина. На первом месте по России находится Ямало-Ненецкий автономный округ с 3406 зараженными, за ним следуют Калмыкия и Тува.

По-прежнему превышают общероссийский показатель, как и на прошлой неделе, Архангельская область (1 532), Коми (1 286), Новгородская область (1 050), Псковская область (1 020) и Петербург (989).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тыс. населения ниже общероссийской, включая НАО, Карелию, Ленобласть, Калининградскую и Вологодскую области.