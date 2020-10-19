Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:04 — REGNUM Подозреваемый в хищении скота скончался в отделении полиции села Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской области, сообщили 19 октября в пресс-службе регионального департамента полиции.

Глава департамента Сагат Мадиев прибыл в Маканчи для выяснения обстоятельств происшествия. Он подтвердил факт гибели 33-летнгео местного жителя. По данному факту начато расследование, создана специальная группа.

Мадиев отметил, что проведены все необходимые экспертизы, в том числе патологоанатомическое исследование. «Я еще раз выражаю глубокие чувства соболезнования всем родственникам и друзьям», — сказал глава департамента. Он пообещал наказать всех виновных.

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