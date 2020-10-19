Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Несмотря на сильный рост количества выявляемых в сутки носителей коронавируса в Грузии, эпидемиологическая ситуация в стране лучше, чем в ряде стран ЕС. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, 19 октября сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Несмотря на интенсивный рост в последние недели, общее количество инфицированных не так велико, как в ряде европейских стран, — заявил Гамкрелидзе. — Несмотря на то, что эпидемическая ситуация за последний месяц серьезно осложнилась, пока что она управляема».

Он отметил, что исходя из данных на 1 млн жителей в стране провели 213 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус и еще около 100 тыс. тестов на антитела. Если исходить из таких показателей, то, как сказал Гамкрелидзе, Грузия находится примерно в середине списка стран ЕС.

Напомним, ранее заведующая боксированным отделением инфекционной больницы Тбилиси Марина Энделадзе, комментируя новые рекордные показатели по распространению коронавируса в Грузии, заявила, что «неконтролируемое распространение практически началось».

Стоит отметить, что 18 октября в Грузии был зафиксирован антирекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса — 1192. Это почти на 25% больше, чем предыдущий максимум, который был 17 октября.

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