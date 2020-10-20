Женева, Швейцария, , 03:13 — REGNUM Распространение COVID-19, этой новой пандемии, уже успевшей нанести серьезный удар по здоровью и экономической жизни всего человечества, продолжается на планете. О том, как выглядит ситуация с эпидемией в масштабах Земли, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Белов.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

И в Северной, и в Южной Америке, и в Европе, и по всему свету количество заболевших продолжает расти. И хотя США продолжают удерживать в этом списке печальное лидерство, в странах Европы дела обстоят также не лучшим образом. Особую тревогу проявляют французские медики, обеспокоенные тем, что число именно тяжелых случаев заболевания во Франции продолжает расти.

Если такие темпы роста количества тяжелых случаев продолжатся, то французские медики могут столкнуться с нехваткой технических средств, тех же аппаратов ИВЛ, например. В целом же, мир продолжает опасаться второй волны эпидемии и с нетерпением ждет результатов испытания вакцин. Как обстоят дела с надежным лекарством, которое позволит забыть о страхе перед COVID-19?

Читайте статью Александра Белова «Мир на грани: тысячи новых случаев и одна надежда — вакцина от COVID-19».