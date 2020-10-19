Липецк, 19 октября 2020, 14:50 — REGNUM В Липецкой области из резервного фонда главы администрации выделят 12 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19, которые будут лечиться на дому. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
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Соответствующее распоряжение 19 октября подпишет глава региона Игорь Артамонов.
Деньги пойдут на закупку медикаментов для бесплатного амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.
Как уже сообщало ИА REGNUM, изменения в областной Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области», предусматривающие бесплатное лекарственное обеспечение для коронавирусных пациентов, приняли депутаты областного совета.
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