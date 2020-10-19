Москва, 19 октября 2020, 14:44 — REGNUM Таганский суд Москвы отложил рассмотрение иска к компании Google LLC, ограничившей доступ к фильму журналиста Александра Рогаткина «Беслан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Заседание назначено на 22 октября на 14:30 для ознакомления с материалами дела.
Судебный иск 29 сентября подал прокурор Москвы. Он потребовал восстановить права граждан России и возобновить доступ к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина.
Истец требует отменить необходимость авторизации и отключения предупреждения о содержании.