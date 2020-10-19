Омск, , 14:40 — REGNUM По состоянию на 19 октября в Омской области коронавирус выявлен у 13 545 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 171 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Выздоровел 81 человек. За весь период в регионе вылечились 10 424 человека.

За последние сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 380.

Напомним, за сутки 18 октября в Омской области выявили 169 носителей коронавируса, скончались пять пациентов с COVID-19.

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