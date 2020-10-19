Нальчик, , 14:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие выходные и минувшие сутки скончались семеро пациентов COVID-госпиталей. Умершим было от 59 до 73 лет, сообщает 19 октября пресс-служба министерства здравоохранения региона на официальной странице в Instagram.

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В числе жертв коронавируса оказались 73-летний житель города Прохладного, две 73-летних жительницы города Нальчика и 72-летний горожанин, 59-летний житель селения Карагач, 72-летний житель станицы Екатериноградская и еще один мужчина 73-х лет из села Плановское.

Всего, по данным минздрава региона, не удалось спасти врачам 119 человек, получивших серьезные осложнения при заражении коронавирусной инфекцией.

По данным на 19 октября, в Кабардино-Балкарии за все время пандемии выявлено 8990 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, вылечились от болезни 6985 человек. По этим показателям, а также по числу умерших республика занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе.