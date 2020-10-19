Уфа, , 15:14 — REGNUM Сто служебных автомашин из автопарков органов государственной власти Башкирии будут выделены для нужд врачей республики. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров.

Кроме этого, глава республики отметил высокую загруженность томографов. В связи с этим он дал поручение проводить компьютерную томографию только при наличии показаний и по направлению врача.

Хабиров подчеркнул, что в республике после проведения 60 тысяч исследований было выявлено 700 случаев онкологических заболеваний. Таким образом, эти исследования помогли спасти жизни людей, которым было назначено своевременное лечение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют запретить проводить банкеты и корпоративные мероприятия в ресторанах республики.

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