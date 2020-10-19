Воронеж, , 14:28 — REGNUM Число выписанных штрафов за нарушение масочного режима в транспорте и торговых объектах в Воронежской области за неделю выросло в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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За неделю с 12 по 18 октября административные протоколы были составлены на 188 должностных лиц, неделей ранее было составлено 24 таких протокола.

Рейды по соблюдению масочного режима в Воронежской области, введённого 12 мая, возобновились в начале октября в связи с резким ростом заболеваемости. Проверки проводятся в торговых объектах, а также на транспорте.