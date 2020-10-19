Волгоград, , 14:29 — REGNUM Три летальных исхода зарегистрировано в Волгоградской области за истекшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пенсионера и 41-летний мужчина, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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88-летняя жительница Среднеахтубинского района сначала лечилась самостоятельно. Однако затем в состоянии средней тяжести была госпитализирована в инфекционное отделение городской клинической больницы № 3 Волжского. Женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Проблемы с сосудами были и у 71-летнего жителя Волгограда. Пенсионера доставили в крайне тяжёлом состоянии в инфекционное отделение городской клинической больницы № 1 Волгограда.

У 41-летнего мужчины из Городищенского района болезнь развивалась стремительно. Пациента госпитализировали в областной клинический наркологический диспансер, а затем перевели в инфекционное отделение клинической больницы № 5 Волгограда.

По данным на 19 октября в волгоградских больницах на лечении с подтверждённым положительным тестом на коронавирус находятся 2478 человек, в том числе 454 ребёнка.

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