Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM В Екатеринбурге допустимо повысить коэффициент строительного использования территории (КСИТ), сдерживающий точечную застройку. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на онлайн-брифинге.

Чиновник ответил на требования архитекторов и застройщиков отменить КСИТ, который якобы усложняет согласование стройки.

«Администрация выступила с предложением не отменять коэффициент, а увеличить его с трёх до четырёх», — сказал Высокинский.

Данную меру градоначальник назвал антикризисной: она должна помочь застройщикам в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отменить КСИТ призвали в Союзе архитекторов Свердловской области.

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