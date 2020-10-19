Воронеж, , 14:15 — REGNUM Схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта будут изменены с 24 октября в связи с закрытием виадука на улице Ленина в районе остановки «Работница». Об этом 19 октября сообщили в мэрии Воронежа. Новые схемы будут действовать уже с 06:00 24 октября.

Так, автобусы маршрута № 1КВ будут следовать по маршруту до остановки «Фабрика «Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого) и в обратном направлении по маршруту № 1КС; № 1КС — по маршруту до остановки «Ж/д поликлиника» (разворот в районе дома №2 по проспекту Революции) и в обратном направлении по маршруту № 1КВ. Автобусы №№ 3, 20М, 25А будут следовать с улицы Ленина по улице Урицкого, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, улицам Урицкого, Ленина, далее по маршрутам.

Автобусы № 5 будут следовать с улицы Транспортной по улице Урицкого, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, улицам Урицкого, Транспортной, далее по маршруту.

Автобус №9КА с улицы Ломоносова будет следовать по набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции и затем по маршруту, № 9КС — с проспекта Революции по улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улице Ломоносова. Также по набережной Масслитинова будут объезжать виадук автобусы маршрута №50: с улицы Ломоносова по улице Ленина до остановки «Фабрика «Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), улице Ленина, набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции, далее по маршруту. Автобусы маршрутов №№ 70А, 70М будут направлены с улицы Ломоносова по набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Степана Разина, набережной Массалитинова, улице Ломоносова, далее по маршрутам.

Автобус № 23К будет следовать по маршруту до остановки «Фабрика «Работница», разворачиваться на пересечении улиц Ленина и Урицкого и в обратном направлении по маршруту № 33К. В свою очередь, № 33К будет следовать по маршруту до остановки «Ж/д поликлиника», затем разворачиваться в районе дома №2 по проспекту Революции и в обратном направлении по маршруту № 23К.

№ 10А с Северного моста по улице Ленина до остановки «Фабрика «Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), улице Ленина, набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции, улице Кольцовской, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Кольцовской по проспекту Революции, улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улице Ленина до остановки «Фабрика «Работница» (разворот на пересечении улиц Ленина и Урицкого), Северному мосту, далее по маршруту.

№ 26А будет следовать с улицы Остужева по Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, улице Кольцовской, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Кольцовской по проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улице Остужева, далее по маршруту. Автобусы маршрута № 45 будут ехать с улицы Транспортной по улице Урицкого, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, площади Черняховского, улице Мира, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Мира по площади Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, улицам Урицкого, Транспортной, далее по маршруту. № 49М — с улицы Урицкого по улице Ленина, набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции, улице Кольцовской, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Кольцовской по проспекту Революции, улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улицам Ленина, Урицкого, далее по маршруту.

Автобусы № 61 будут следовать c проспекта Революции по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, улицам Урицкого, Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Ленина по улице Урицкого, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; № 63 — с Московского проспекта по улицам Урицкого, Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Ленина по улице Урицкого, Московскому проспекту, далее по маршруту. Автобусы № 75 будут направлены с улицы Транспортной по улице Урицкого, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской; в обратном направлении — с улицы Кольцовской по улице Плехановской, Московскому проспекту, улицам Урицкого, Транспортной, далее по маршруту.

Автобусы №№ 88, 88А будут следовать с Ленинского проспекта по улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, далее по маршрутам и соответственно в обратном направлении. № 108А пустят с улицы Урицкого по улице Ленина, набережной Массалитинова, улицам Степана Разина, Феоктистова, далее по маршруту. Через Чернавский мост, улицам Степана Разина, Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улице Кольцовской направят автобусы маршрута №120.

Также на время реконструкции путепровода будет запрещена посадка и высадка пассажиров на остановке «ул. Кольцовская» у дома №35 по улице Плехановской. Временная остановка будет организована у дома №29 по улице Кольцовской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация города сообщила о введении временных схем организации дорожного движения в связи с закрытием движения по путепроводу на улице Ленина в районе остановки «Работница». Виадук будет закрыт с 24 октября.

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