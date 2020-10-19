Москва, , 14:11 — REGNUM При сдаче ЕГЭ более 400 выпускников заразились коронавирусом. Об этом 19 октября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

Социальная дистанция между школьниками при входе в школу для сдачи ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"В период экзаменов свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — заявил Музаев.

При этом Рособрнадзор ожидал, что показатели будут ещё выше, однако этого удалось избежать за счёт соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

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