Красногорск, , 14:09 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра. Об этом 19 октября сообщает Гидрометцентр России.

Также указывается, что период предупреждения из-за сильного ветре на территории Подмосковье вводится до 22:00 мск 20 октября.

Кроме того, уточняется, что отдельные порывы ветра в этот период будут достигать до скорости до 15 м/с.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 19 октября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит + 5… +7 °C.