Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM В Ростовской области состоялся осенний день древонасаждения, в котором приняли участие работники коммунальных служб, волонтёры, инспекторы по охране окружающей среды. В регионе было высажено около 33 тыс. деревьев и кустарников, что на 7 тыс. меньше, чем весной 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Силы были брошены и на восстановление лесного фонда, который сильно пострадал во время крупных природных пожаров. Так, на 7 гектарах леса высажено почти 8 тыс. сеянцев древесных, в том числе хвойных пород. В рамках дня древонасаждения было благоустроено около 29 тыс. кв. метров газонов и цветников.

В экологической акции приняли участие более 17 тыс. человек. Работы проводились с помощью 340 спецмашин. Уточняется, что были строго соблюдены все санитарные требования и меры безопасности.

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