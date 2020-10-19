Грозный, , 14:01 — REGNUM В Чечне в настоящее время строятся одновременно 19 мечетей. Денежные средства на их возведение предоставил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, самая большая мечеть строится в Грозном. Она будет носить имя шейха Дауда-Хаджи. Одновременно храм сможет вмещать до 15 тыс. верующих. На территории мечети также расположится Исламский научно-просветительский центр. Как отметил Кадыров он станет крупнейшим в России.

«Еще одна крупная мечеть имени Тамерлана Мусаева на 5000 молящихся возводится в селе Майртуп. В поселке Новые Алды также возводится мечеть имени Шейха Мансура на 4000 человек. Всего на территории ЧР функционируют 1184 мечети, из них 330 — джума и 854 — джамаат», — сообщил чеченский лидер.

Помимо этого, в Чечне созданы и работают Российский исламский университет имени Шейха Кунта-Хаджи Кишиева и исламский институт имени Ахмата-Хаджи Кадырова в городе Курчалое, а также семь школ хафизов и 14 медресе.

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