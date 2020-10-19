Томск, , 14:01 — REGNUM В Томской области из-за роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией оперштаб принял решение о развертывании дополнительного респираторного госпиталя.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, родильный дом № 4 Томска с 22 октября переходит в режим работы респираторного госпиталя. На базе роддома будет развернуто 300 коек для лечения больных COVID-19, в том числе десять реанимационных. Все койки будут подключены к кислороду.

Уточняется, что лечение здесь будут проходить только пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Областные власти заверили, что для этого предприняты все меры безопасности. Речь идёт о разных входах, закрытой вентиляции и так далее.

Запланированные в роддоме № 4 роды будут принимать в других медицинских организациях родовспоможения Томска.

В оперативном штабе заверили, что родильный дом одним из первых вернётся к прежнему режиму работы, когда нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в Томской области выявлено 10 109 носителей коронавируса.

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