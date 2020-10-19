Абуджа, , 14:03 — REGNUM Вооруженные силы Нигерии начнут двухмесячные общенациональные учения. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя армии Нигерии.

Он опроверг предположения общественности о том, что учения будут начаты в качестве мер реагирования на недавние демонстрации против жестокости полиции.

«Учения под названием «крокодилья улыбка» пройдут по всей стране с 20 октября 20 по 31 декабря», — сообщил представитель армии Сагир Муса.

Этот шаг был предпринят всего через несколько дней после того, как представитель армии заявил о готовности вмешаться в протесты и «восстановить порядок». Однако Муса заявил, что учения «не имеют никакого отношения к каким-либо протестам под каким бы то ни было видом».

Муса добавил, что учения впервые будут включать в себя подготовку к кибер-войне.

«Эти учения намеренно запланированы всеобъемлющими и будут включать в себя учения по кибер-войне, направленные на выявление, отслеживание и противодействие негативной пропаганде в социальных сетях и в кибер-пространстве», — говорится в пресс-релизе Мусы.

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