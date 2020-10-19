Челябинск, , 14:16 — REGNUM Одна из жительниц Челябинска перевела своих детей на дистанционный формат обучения в школе. Сделала она это ещё перед началом учебного года, опасаясь их заражения коронавирусом.

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Как пишет 74.ru, это стало возможно только после того, как первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поручила минобру региона идти по мере возможности навстречу родителям в данном вопросе.

По словам челябинки, на дистанте дети учатся самостоятельно и непросто. Нужны усилия, в том числе и волевые. При этом женщина отметила, что «Сетевой город» почти месяц не работал в штатном режиме, а некоторые педагоги вскоре ушли на больничный. Однако у детей есть учебники, рабочие тетради и пара не идеальных, но вполне сносных образовательных интернет-ресурсов. «Ну и родители. Это не так мало», — отмечает челябинка.

Под публикацией об опыте челябинки уже есть немало комментариев. Одним из отметившихся стал педагог одной из школ. По его словам, в школе шесть классов находятся на карантине и обучаются дистанционно. Он сам проводит свои уроки и подменяет некоторых болеющих педагогов. «К концу дня голова просто гудит, и мне ещё после этого предлагаете уроки давать тем, кто сел на дистант самостоятельно. За дистант, а вернее за повторный урок, мне никто доплачивать не будет», — отмечает педагог.

По его мнению, выход для образования на сегодня один — после недели каникул всех учащихся перевести минимум на две недели дистанта. Только после этого в школах, возможно, прекратится волна распространения вирусов.

Как сообщало ИА REGNUM в четвёртой четверти предыдущего учебного года дети учились на дистанционке по причине пандемии коронавируса. Будет ли вновь массовый перевод школьников на такой формат, пока не известно.