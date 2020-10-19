Белгород, , 13:59 — REGNUM 95 носителей коронавируса выявлено 19 октября в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем было зарегистрировано в предыдущие сутки. Выписан с выздоровлением 51 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 10 тыс. 362. Завершили лечение выздоровлением 8456 человек.

В стационарах находятся 568 пациентов, из которых подключены к аппаратам ИВЛ 63 человека, получают лечение амбулаторно 1267 граждан.