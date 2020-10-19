Москва, , 13:59 — REGNUM Сроки итоговых сочинений одиннадцатиклассников пока не планируется менять из-за угрозы коронавируса. Об этом 19 октября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

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«Пока мы перенос не рассматриваем. Будем наблюдать за обстановкой», — сказал Музаев.

Также глава Рособрнадзора отметил, что в случае если санитарно-эпидемиологическая обстановка в подавляющем числе субъектов не позволит провести эту процедуру, то её сроки всё же будут перенесены.

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