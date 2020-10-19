Оренбург, , 13:52 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области 19 октября вынес решении, согласно которому собственник площадки, выделенной под строительство ТРК «Атриум», должен ликвидировать котлован возле объекта культурного наследия — Дома офицеров, сообщают СМИ.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, дело рассматривалось более одного года. Истцом выступал ФГУ «Дои офицеров Оренбургского гарнизона» Минобороны РФ, ответчиком — ООО «ЗападноАбдулинО». В качестве третьих лиц привлекались Инспекция госохраны объектов культурного наследия региона и мэрия Оренбурга.

Истец утверждал, что здание разрушается из-за соседства с долгостроем. В частности, на здании появились трещины.

Суд посчитал доказанными факты опасного воздействия подземного недостроя на состояние исторического здания и потребовал от ответчика ликвидировать часть подземного блока А на улице Советской, сообщает 56orb.ru.

Напомним, амбициозный проект по строительству торгового комплекса в центре Оренбурга планировали реализовать в 2003 году. Однако работы заморозили после того, как выкопали котлован. Стоит отметить, жители многоэтажки, рядом с которой находится строительная площадка неоднократно били тревогу по поводу маленького расстояния до жилого дома, опасаясь, что здание может обрушиться. После того, как ООО «Атриум» признали банкротом, собственником права на объект стало ООО «ЗападноАбдулинО». Однако активности на стройплощадке не произошло.

Мэрия инициировало изъятие земельного участка с тем, чтобы ликвидировать долгострой. Тогда ООО «ЗападноАбдулино» через суд потребовало от финуправления администрации Оренбурга почти 600 тыс. рублей в качестве компенсации.

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