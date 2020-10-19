Магас, , 13:52 — REGNUM В Ингушетии состоялась первая отправка призывников на службу в армию. Торжественные проводы устроили пяти новобранцам в Сунженском военном комиссариате. Слова напутствия прозвучали от начальника Сунженского военного комиссариата Хамзата Нальгиева, родных новобранцев, представителей общественности и органов власти, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всем, кому предстоит нести службу в Нацгвардии, сухопутных и военно-воздушных войсках, пожелали не уронить честь республики, служить достойно, сохранять традиции своих отцов и дедов, которые во все времена отличались смелостью и умениями при несении воинской обязанности.

По данным администрации Сунженского района, всего в осенний призыв 2020 года на службу в войска уйдут 28 новобранцев.

Напомним, в 2019 году в осенний призыв из Ингушетии были призваны в армию 120 человек.

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