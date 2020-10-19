Варшава, , 13:50 — REGNUM Рано утром 19 октября не стало знаменитого польского артиста Войцеха Пшоняка. Ему было 78 лет. Об этом сообщает Onet.pl.

О данном событии высказались в политической и культурной элитах Польши. В частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский написал Twitter следующее: «Ушел из жизни великий актер Войцех Пшоняк. Один из величайших. В течение многих лет он был связан с лучшими варшавскими театрами. Он также преподавал актерское мастерство в Варшавской государственной театральной школе. Это огромная потеря для всей польской культуры».

»Он был одним из лучших польских актеров. Незабываемый Мориц, выдающийся Робеспьер, незабываемый Корчак. Со смертью Войцеха Пшоняка заканчивается еще одна глава в истории польского театра и кино», — написал в соцсети Twitter министр культуры Польши Пётр Глиньский.

Родился Войцех Пшоняк 2 мая 1942 года во Львове. Он стал популярен в Польше благодаря роли Морица Вельта в фильме Анджея Вайды «Земля обетованная». Также он снялся в таких известных польских кинокартинах, как «Везеле», «Дантон» и «Корчак» Анджея Вайды, а также «Аустерия» Ежи Кавалеровича.

С 1978 года играл во французских театрах, выступал на лондонских сценах. В 1980-х он уехал во Францию и жил в Париже. В 2008 году был награжден французским орденом «За вклад в развитие польско-французских отношений в области культуры».

Всего артист снялся примерно в 100 фильмах, а в последние годы также много играл в Польше.