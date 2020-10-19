Йошкар-Ола, , 13:49 — REGNUM В Марий Эл дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом развернули в трёх медицинских учреждениях. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Так, с 19 до 50 инфекционных коек увеличена мощность ковидного отделения Детской республиканской клинической больницы, где лечение получают и дети, и взрослые.

30 дополнительных коек развернуто в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Ещё 50 мест для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировали в Советской ЦРБ.

Таким образом, общее число инфекционных коек в республике составляет на данный момент 1087 мест в десяти стационарах.

В минздраве подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в республике остается сложной: на утро 15 октября поступило сообщение о 106 больных, госпитализированных за сутки в инфекционные стационары республики. На утро 16 октября в инфекционные отделения поступило рекордное число инфекционных больных с начала пандемии — 119 человек. Утром 19 октября стационары приняли 71 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в республике выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 54 новых носителя SARS-CoV-2, что стало очередным рекордным приростом зараженных за сутки с июня. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5522 случаев. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике является 901 человек.

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