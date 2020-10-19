Воронеж, , 13:47 — REGNUM Максимальное за весь период пандемии число коек для лечения пациентов с COVID-19 подготовлено в Воронежской области по данным на 19 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По данным на 19 октября в регионе число действующих коек для лечения пациентов с коронавирусом составляет уже 4673.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, активно разворачивать койки для лечения больных с COVID-19 в Воронежской области начали с начала сентября, когда число заразившихся вновь поползло вверх. По данным на 19 октября положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 826 человек, за минувшие сутки подтверждено 237 диагнозов.