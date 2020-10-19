Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:56 — REGNUM Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) начала проверку городского детского сада № 95, где травмировалась дошкольница. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошёл утром 5 октября 2020 года. Воспитатель прищемила девочке дверью большой палец левой руки.

Согласно предварительному диагнозу, у пострадавшей зафиксирована травматическая ампутация мягких тканей ногтевой фаланги. Жизнью и здоровью дошкольницы в данным момент ничего не угрожает.

Надзорное ведомство выявит, при каких обстоятельствах была получена травма, а также оценит, как руководство и сотрудники детсада выполняли свои обязанности по охране жизни и здоровья воспитанников учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Краснотурьинска инициировала проверку после падения младшеклассника в колодец.

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