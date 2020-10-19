Красноярск, , 13:40 — REGNUM Количество вызовов скорой помощи увеличилось в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в краевом оперштабе.

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Например, за 17 октября поступило 1479 вызовов, из них 20% — по поводу симптомов ОРВИ.

В краевом минздраве подчеркнули, что в приоритете у медиков — экстренные больные.

«На вызовы с ОРВИ и температурой скорая помощь выезжает после освобождения с других подобных вызовов. В данном случае время не регламентируется, так как все бригады находятся на линии», — отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 19 октября выявлено 23 195 носителей коронавируса.

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