Саратов, , 13:50 — REGNUM Осенние школьные каникулы возможно продлят в Саратовской области. Об этом 19 октября заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

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Полностью закрывать и переходить к дистанционному обучению во всех школах не намерены, так как заболеваемость коронавирусом среди детей не превышает 3,5%. Переходить на дистанционное обучение при таких показателях нет нужды, ситуация пока управляемая. Ученики могут спокойно доучиться до осенних каникул, а об их продлении, с целью разобщения детей, подумаем, подчеркнула представитель ведомства.

Региональный минздрав с точкой зрения Роспотребнадзора согласен. Здесь в настоящий момент рассматривают возможность продления каникул до 8 ноября. Окончательное решение пока не принято.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области не планируют переносить сроки осенних каникул. Школьники отправятся отдыхать согласно календарному плану.

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